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الإعدام شنقاً لمكوجي متهم بقتل ربة منزل لسرقتها في السيدة زينب

الإثنين، 29 مارس 2021 01:23 م
الإعدام شنقاً لمكوجي متهم بقتل ربة منزل لسرقتها في السيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل، بمعاقبة مكوجي بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل مواطنة لسرقتها في السيدة زينب.  
 
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم،  بقتل المجنى عليها، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسرقتها لمروره بضائقة مالية، ونفاذاً لمخططه الإجرامي توجه لمسكنها بعد تيقنه من تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتى انقض علي رقبتها وخنقها قاصدا من ذلك قتلها، ففقدت الوعي ثم قام بتكبيلها بقطع من القماش و لفها حول رقبتها وقام بخنقها حتي تيقن من وفاتها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. 
 
 
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بوضع النار عمدا في محل مسكون وهو مسكن المجني عليها، بأن قام بإيصال بعض محتويات المسكن بمصدر لهب مكشوف فاندلعت النيران وأتت على محتويات المسكن، كما قام المتهم بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بأن استولى عليه عقب قتلها.
 
 

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