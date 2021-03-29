الأهرام للمشروبات تدعم مبادرات وزارة البيئة

بدعوه من وزاره البيئة، شاركت شركة الأهرام للمشروبات في توقيع الميثاق الخاص بإدارة البلاستيك وإعادة تدويره للحد من مخلفاته وإعادة استخدامه بطريقة آمنة، في إطار مبادرة الوزارة للحد من آثار استخدام البلاستيك والعمل على إعادة تدويره بطريقة فعالة.

وجهت الشركة كل الشكر والدعم لوزارة البيئة تحت قياده الدكتورة ياسمين فؤاد على دعوتها لحضور هذا المؤتمر الذي ضم العديد من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

صرح المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات أ/هانز اسعدي "نحن فخورون بأن نكون جزء من هذه المبادرة وان نعمل مع الحكومة المصرية ممثله في وزاره البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة التي نعيش بها."

واضاف "التلوث وآثار الكربون يشكلوا خطراً كبيراً على العالم اجمع، ومشاركتنا في هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا نحو الاستدامة. نؤمن بضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية على نطاق كبير وبتأثير قوي."

"نسعى دائماً لأن نحقق معدلات عالية من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات في كافة مراحل الإنتاج .. وفيما يتعلق بالبلاستيك، فنحن ايضاً يمتد دورنا الي ما بعد البيع كشركة مسؤولة بيئياً، لأن هذا جزء أساسي من استراتيجيتنا العالمية نحو التنمية المستدامة"

جدير بالذكر أن شركة الاهرام للمشروبات تتبني استراتيجية واضحة للحفاظ على البيئة، ومن أهم مشاريعها الحفاظ على المياه حيث خصصت أكثر من 5 مليون جنيه مصري منذ عام 2015 للاشتراك في عدة مشروعات من شأنها الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والحد من الفاقد منها وذلك بالتعاون مع مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المراكز البحثية.

يأتي هذا الميثاق في اطار مبادرة وزارة البيئة للتخلص من المواد البلاستيكية التي تسبب نفايات البلاستيك الضارة بالبيئة وتحويلها الى مادة متكررة الاستعمال، ونشر الوعي المجتمعي حول القضايا الخاصة بالبلاستيك وأضراره، وتعاون جميع الشركات والمنظمات بمختلف انواعها للعمل على إيجاد حلول جذرية للتلوث البلاستيكي وتحفيز ابتكار حلول جديدة لتدوير البلاستيك واستمرارية العمل به للحد من مخلفاته من اجل عالم خال من التلوث البلاستيكي، وهذا لحماية البيئة المصرية والعالمية وخلق منظومة إعادة تدوير قوية والتي نفخر ان نكون جزء منها.



