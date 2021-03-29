وقال الجهاز، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " "قام موظفو الدائرة الحدودية لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مقاطعة نوفوسيبيرسك بوقف نشاط عصابة ، قام أعضاؤها بإنتاج وبيع الشهادات الطبية المزيفة بهدف استخدامها من قبل المواطنين الأجانب من أجل الدخول إلى الأراضى الروسية فى ظروف القيود الصحية الموجودة".

وتمت مصادرة أكثر من 1000 نموذج للشهادة و400 شهادة كاملة ونقودا بقيمة إجمالية تزيد عن 3 ملايين روبل، وقاعدة للزبائن الأجانب الذين كانوا يخططون لشراء الشهادات المزيفة.وفتح الجهاز قضايا جنائية بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية.

