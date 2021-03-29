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الأمم المتحدة تشيد بدور الرئيس السيسي فى ضمان تمكين المرأة المصرية

الإثنين، 29 مارس 2021 10:16 ص
الأمم المتحدة تشيد بدور الرئيس السيسي فى ضمان تمكين المرأة المصرية هيئة الأمم المتحدة للمرأة
كتبت - هند المغربي

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أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر أن شهر مارس 2021 شهد إنجازات كبيرة للنساء في جميع انحاء العالم وفي مصر وذلك على خلفيه اختتام قادة وقائدات العالم الدورة ال 65 للجنة وضع المرأة التي كان موضوعها هذا العام "المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات." واعتمدوا مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها في 26 مارس.

وأضافت الهيئة الأممية أن تم تقديم توصيات قوية لاتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة التشريعات والممارسات التي قد تميز ضد المرأة وتعيق مشاركتها في الحياة العامة، كما سلطت الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأة الضوء على الحاجة إلى تحديد أهداف وجداول زمنية لتحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما في ذلك نظام الحصص الخاصة بالمرأة.

وسلطت المنظمة الضوء على دور مصر ومشاركتها في الحوار العالمى وأنه لا يزال صوت مصر حول القيادة النسائية مهمين وأشادت هيئة الأمم المتحدة_للمرأة في مصر بالتزام فخامة الرئيسعبد الفتاح السيسي بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي أكد عليه فخامته خلال الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر.

ورحبت هيئة الأمم المتحدة_للمرأة في مصر بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال قيادة فخامته في تحطيم الحواجز التي كانت عائقاً أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع. وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الاناث التي تفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجريمة ومن خلال دعوة فخامته الحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.

 

 


الأمم المتحدة

المرأة

الرئيس السيسي

دعم المرأة

المساواة بين الجنسين

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