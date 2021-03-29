اليوم السابع
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الأقصر تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل 31 مارس الجارى

الإثنين، 29 مارس 2021 04:02 م
الأقصر تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل 31 مارس الجارى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلبات للتصالح، بسرعة التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة التى حددتها رئاسة مجلس الوزراء والتى تنتهى يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس الجاري.

وأكدت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه طبقا للتوجيهات الواردة فإنه لن يتم مد المهلة مرة أخرى وأن نهاية شهر مارس الجارى ، هو آخر موعد للتصالح، كما تؤكد المحافظة أنها مستمرة فى تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أى بناء عشوائى أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).

وكان قد أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم السير بخطوات ثابتة فى عدد من المشروعات التنموية، وذلك فى إطار ما توليه الدولة والقيادة السياسية بالتوجيه نحو خلق مناخ استثمارى بمناطق الظهير الصحراوى يتوافق مع اعتمادات المخططات الاستراتيجية لمحافظة الأقصر ومراكزها.

 وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل على إقامة مشروعات تنموية واستثمارية لتحقيق الرؤية المستقبلية وتحديد أولويات المشروعات الداعمة لكافة المستجدات العمرانية وتحقيق أكبر قدر للاستفادة منها، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإتاحة فرص عمل للمواطنين فى كافة المجالات والتخصصات للقضاء على البطالة، موضحاً أنه تمت الموافقة المبدئية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إقامة مشروعين هامين كنواة للتعليم الخاص بمنطقة الظهير الصحراوى بمركز ومدينة أرمنت، وهما إنشاء جامعة باسم جامعة مصر العليا ، وإنشاء مجمع مدارس دولية خاصة لغات.


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