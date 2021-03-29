الأقصر تكشف عن مشروع تأهيل المعابد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، أنه يجرى العمل فى مشروع تأهيل المعابد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لفتح أبواب سياحية جديدة حول العالم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنه أصبحت حالياً معابد الكرنك ومعبد الأقصر والمتاحف وكورنيش النيل مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الشهور الماضية تم العمل فى ملف تأهيل المناطق الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة بصورة مميزة مؤخراً، بخلاف المناطق التى تعتبر ذات طبيعة خاصة ولم يتم العمل بها، حيث إنه فى البر الغربى توجد بعض المزارات الآثرية من المقابر وغيرها تعتبر من الصعب تأهيلها لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنه مؤخراً واصلت محافظة الأقصر أعمالها فى إنهاء تأهيل المعابد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتنشيط ذلك النوع من السياحة بمصر مستقبلا، وذلك فى إطار مشروع إنطلق، وهو المشروع القومى الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار، ويقضى بجعل مدينة الأقصر متاحة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد محمد عبد القادر خيري، أنه تم بالفعل العمل فى تأهيل المعابد يشمل القيام بتعديل بعض التصاميم الهندسية فى الطرقات والشوارع الرئيسية والهامة والمناطق الآثرية والسياحية لتمكين ذوى الإعاقة من التحرك والمرور فى مختلف المناطق دون إعاقة، فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية الأقصر 2032 والتى تتضمن تحويل الأقصر إلى واحدة من المدن السياحية الداعمة لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمت الأعمال مستمرة فى مشروع تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية لذوى الاحتياجات الخاصة، حتى يصبح الطريق ممهد لهم لسهولة تحركهم، والتى دخلت جميع معابد الكرنك وهى "معبد خونسو – معبد إخناتون – معبد موت معبد بتاح – معبد رمسيس الثالث – معبد رمسيس الثانى – معبد منو"، ومنطقة المتحف المفتوح داخل المعبد.

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن مشروع تأهيل معابد الكرنك يساعد فى دعم مكانة الأقصر كمدينة عالمية متاحة لكل فئات المجتمع الذين لهم الحق فى التمتع بالتجول داخل هذه المدينة التاريخية بسهولة ويسر، حيث إنه تم تأهيل شارع التليفزيون عبر إنشاء ممر يسهل عملية انتقال ذوى الاحتياجات من فئة فاقدى القدرة على الحركة إلى الشارع الموازى كتجربة مبدئية، وسيتم تعميمها فى مناطق أخرى من شوارع التليفزيون وخالد بن الوليد بمدينة الأقصر كمرحلة أولى، ويجرى بحث ودراسة تركيب بلاط من نوع خاص على الارصفة يسهل حركة مرور المكفوفين ولأجل ذلك تم عقد دورة تدريبية بالأقصر لإعداد المهندسين لتدريبهم على طرق التصاميم الهندسية للشوارع، ويجرى تسخير شتى الإمكانيات المتاحة من أجل هذا المشروع كما سيقدم مختلف أوجه الدعم فى سبيل تنفيذه، للمساهمة فى تسهيل حركة الوصول للمزارات الآثرية والسياحية بالمحافظة للمواطنين ذوى القدرات الخاصة.