براغ (أ ش أ)

أفادت تقارير محلية فى جمهورية التشيك اليوم الاثنين، بأنه تم رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا فى البلاد، ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن تقارير محلية فى التشيك أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من جانب متخصصين من مختبر إليزابيث فارماكون المتخصص فى مدينة برنو جنوب شرق البلاد.