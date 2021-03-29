أفادت تقارير محلية فى جمهورية التشيك اليوم الاثنين، بأنه تم رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا فى البلاد، ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن تقارير محلية فى التشيك أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة من جانب متخصصين من مختبر إليزابيث فارماكون المتخصص فى مدينة برنو جنوب شرق البلاد.
وبحسب المتخصصين لا يبدو أن الطفرة -غير المعروفة سابقا- أكثر خطورة من سلالات بريطانيا أو جنوب أفريقيا.
ولا يزال الوضع الوبائى فى جمهورية التشيك من أصعب الأوضاع فى الاتحاد الأوروبى. فقد سجلت الجمهورية مليونا و515 ألفا و29 حالة (من أصل 10.7 مليون شخص) و25 ألفا و874 حالة وفاة.
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