وبحسب المتخصصين لا يبدو أن الطفرة -غير المعروفة سابقا- أكثر خطورة من سلالات بريطانيا أو جنوب أفريقيا.

ولا يزال الوضع الوبائى فى جمهورية التشيك من أصعب الأوضاع فى الاتحاد الأوروبى. فقد سجلت الجمهورية مليونا و515 ألفا و29 حالة (من أصل 10.7 مليون شخص) و25 ألفا و874 حالة وفاة.