افتتاح 92 مسجدا الجمعة المقبلة بمناسبة قرب شهر رمضان.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 77 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 92 مسجدًا، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1205 مساجد، منها 1130 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و75 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

ونشرت الوزارة أسماء المساجد المقرر افتتاحها والمديريات التابعة لها والمسئول عن التنفيذ سواء كان تنفيذ الوزارة أو جهود ذاتية تحت إشراف الوزارة وهى على النحو التالى:

أولًا : مساجد الافتتاحات

مديرية أوقاف المنيا

1. صالح فريد – ع صالح فريد – أبو قرقاص

وزارة الأوقاف

2. عزبة بعزاقة – برمشا – العدوة

وزارة الأوقاف

3. الرحمن- زرابي الرحمانية – دير مواس

وزارة الأوقاف

4. الصحابة- مدينة العمال

المحافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف

5. الحاج بدوي – منسفيس – أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. الرحمة – الشيخ شبيكة- ملوي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. عمر بن الخطاب – زاوية برمشا - العدوة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. آل عايد – ع علي عبد الرحمن – كفر لبس –مركز أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. العياش الغربي- بلطيم

وزارة الأوقاف

10. نوفل – عزبة نوفل - مطوبس

وزارة الأوقاف

11. مسجد الجبانة الحجر القبلي- عزبة الحجر القبلي - فوه

وزارة الأوقاف

12. الرحمة – 40 الشراقوه - الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. الرحمة – قرية أبو كيلة – سيدي سالم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. نصر الدين – المناوفة - الحامول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد ع وحش – سنوفر – م الفيوم شمال

وزارة الأوقاف

16. مسجد ع مرعب – م الفيوم شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17. مسجد ع البر نشاوي- العدوة- م الفيوم شمال

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18. مسجد علي بن أبي طالب – ع عبد النبي حميدة – سنورس أول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. مسجد السيدة زينب – م الفيوم جنوب – م فتيح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20. عباد الرحمن – ابجيج- م الفيوم جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. مسجد ع بولس – م الفيوم جنوب

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

22. مسجد غابور – فانوس - طامية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الوادي الجديد

23. مسجد تنيدة الكبير - بلاط

وزارة الأوقاف

24. الراشدين بقرية عثمان بن عفان- الفرافره

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25. الروضة بقرية الرواد- الفرافره

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26. السيدة زينب بغرب الموهوب- الداخله

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

27. السيدة نفيسه- الفرافره

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28. المبارك بالفرافره- الفرافره

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

29. أبو ناشي – غمرين - منوف

وزارة الأوقاف

30. الإيمان- هيت- منوف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

31. الكبير بالمواجد- مركز المنزلة

وزارة الأوقاف

32. الفتان شبرا سندي – مركز السنبلاوين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33. حسن أبو علي – ميت ناجي – مركز ميت غمر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

34. عزبة المطب- منشأة عزت – مركز السنبلاوين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35. الرحمة كفر الحاج عزب- مركز السنبلاوين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

36. لوليا غزاله – مركز السنبلاوين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

37. الكبير بميت النحال – مركز دكرنس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38. عبد النبي ميت فارس – مركز بني عبيد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

39.الرحمن عزبة التحسين – مركز بني عبيد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

40. حامد العزبي – بقرية السمارة – مركز تمي الأمديد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

41. القريعي بقرية السمارة- مركز تمي الأمديد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

42. أبو شماله بعزبة أبو شماله – مركز بلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

43. السيد شلتوت بسنديله – مركز بلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

44. الجزيرة بجمصه- مركز بلقاس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

45. المنيلاوي أبو زاهر – مركز شربين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

46. كسيبه أبو جلال – مركز شربين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

47. الشهداء بنقيطة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

48. مسجد أبو بكر الصديق- بهوت – مركز نبروه

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

49. الرضا – أنطونيادس- كفر الدوار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسماعيلية

50. الرحمة ترعة 5 المنايف- أبو صوير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسكندرية

51. مسجد 12/8- ابيس – إدارة محرم بك

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

52. السلام الجديد – قرية نزلة العرين مركز أبو كبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

53. الرحمن الرحيم – الهوابر- ديرب نجم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

54. القدس الشريف- العدوة- ههيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

55. أنس بن مالك- ههيا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

56. الرحمن الرحيم- أبو حسين- الزقازيق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

57. الساجدين- الزنكلون

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

58. السراوي- الزقازيق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

59. أبو السعود- ميت أبو علي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

60. عزبة عبد المجيد- الإبراهيمية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

61. شحاته سالم- أولاد موسى أبو كبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

62. الحساناب – البحيرة- إدارة الرديسية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

63. السلام- بالسوهاجية- إدارة المنشية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

64. عبد الفتاح إبراهيم- الفؤادية- إدارة المنشية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

65. الكبير أولاد خلف- الروضة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

66. عمرو بن العاص – الحي الخامس - العبور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

67. سيدي شاور- منشأة الكرام – شبين القناطر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

68. آل البيت – إسكان الشباب- العبور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

69. العلمي – ميت كنانة- طوخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

70. الفاروق- كفر سعد- بنها

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

71. الدعوة- بالإصلاح – القطا – منشأة القناطر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

72. الرحمن- عزبة أبو سليم - البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

73.السلام – كفر برك الخيام - كرداسة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

74. الرحمن – مدخل أبو طماعة - الصف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

75. العتيق - المرازيق – كفر البحري - البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

76. الرحمة – منشية البكاري - الهرم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

77. الرحمن- أبو جنيدي- الحوامدية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف الوادي الجديد

78. مسجد الزراعيين بموط- الداخله

وزارة الأوقاف

79. الرحمن بالراشده- الداخله

وزارة الأوقاف

80. مسجد الصالحين بالمروه - الخارجة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

81. مسجد الدرديري بالهنداو - الداخله

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف السويس

82. البطراوي – حي الجناين

وزارة الأوقاف

83. مسجد بشاير النصر- بور توفيق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمعرفة هيئة قناة السويس

84. حمزه – حي فيصل - السويس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

85. عبود بالشيخ هارون- أسوان أول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

86. سيدنا الخضر- الشادر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

87. الفردوس- الكرور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

88. سعد الدين الجيباوي-حي شرق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

89. المسجد الكبير اريمون بقرية اريمون

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

90. سيدي غانم الأشعري - بلطيم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

91. الرحمة – كفر عسكر – كفر الشيخ

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

92. التوحيد – الترزي - بيلا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف