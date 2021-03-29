اعرف 14 محطة ارتبطت بـ"خلية ميكروباص حلوان" بعد حجز طعن المتهمين للحكم

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محطة محاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية، من الوصول إلى محطتها الأخيرة، بعد تحديد محكمة النقض لجلسة 13 أبريل المقبل للحكم على طعن المتهمين، ويوجد 16 متهما لهم أحقية الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد من أصل 32 متهما، وتوجد محطات بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. أولى الجلسات

فى 26 فبراير 2017، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الـ 2.. الأحراز

فى جلسة 12 أبريل 2017 فضت المحكمة الأحراز، وتنوعت ما بين أسلحة نارية وذخيرة وفيديوهات لواقعة اغتيال ضابط و7 أمناء من قوة قسم حلوان.

المحطة الـ 3 .. أقوال الشهود

خلال نظر الجلسات استمعت المحكمة لأقوال الشهود ومن بينهم مجرى التحريات والذى تحدث عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادى المتوفى محمد سلامة، وكيفية ضم أعضاء التنظيم.

المحطة الرابعة.. الإدراج على قوائم الإرهاب

في يونيو من عام 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

المحطة الـ 5 .. تأييد إدراج المتهمين

فى 18 أبريل من 2018 أقررت محكمة النقض إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب ورفض طعونهم.

المحطة الـ 6 .. شهود النفى

استمعت المحكمة لشهود النفى عن المتهمين بناء على طلب الدفاع وعددهم 25 شاهد.

المحطة الـ 7.. المرافعة

فى 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، وطالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين.

المحطة الـ 8.. مرافعة الدفاع

فى 14 يوليو 2018 استمعت المحكمة لأولي جلسات مرافعة الدفاع وطالب خلال مرافعته براءة المتهمين.

المحطة الـ 9 .. الإحالة للمفتى

فى جلسة 28 أغسطس 2019، قررت المحكمة إحالة 7 متهمين للمفتى وفى مقدمتهم الإرهابى إبراهيم إسماعيل، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

المحطة الـ 10 .. مد أجل النطق بالحكم

فى 12 نوفمبر 2019 قررت المحكمة مد أجل النطق لجلسة 25 نوفمبر 2019.

المحطة الـ 11.. الحكم

فى 25 نوفمبر قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 15 متهما، وبراءة 7 والسجن المشدد لباقى المتهمين.

المحطة الـ12 .. الحيثيات

فى منتصف شهر ديسمبر 2019أودعت المحكمة حيثيات الحكم على المتهمين.

المحطة الـ 13 .. تحديد جلسة طعن المتهمين

في 5 نوفمبر 2020، حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير 2021 لنظر طعن المتهمين.

المحطة الـ 14 .. حجز الطعون

فى 9 فبراير 2021 حجزت محكمة النقض طعون المتهمين لجلسة 14 أبريل من نفس العام للنطق بالحكم