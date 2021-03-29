احتفالات وفرحة عمال الكراكات والقاطرات بتعويم السفينة الجانحة.. صور وفيديو

كتب محمد رضا

سيطرت الاحتفالات والفرحة الهيسترية على عمال الكراكات والقاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بعد نجاح جهودهم فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعى، توثق احتفالات عمال الكراكات والقاطرات.

وظهر مجموعة من العمال والفنيين فى أحد الفيديوهات على ظهر الكراكة مشهور، وهم يحتفلون بتحرك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، فى مجرى قناة السويس أثناء توجهها إلى منطقة البحيرات، وردد العمال هتافات "مشهور.. مشهور.. رقم 1"، وذلك فى إشارة إلى الكراكة مشهور، التى يعملون على متنها.

يأتي هذا فيما أبحرت سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، بمحركاتها وذلك بتوجيه من قاطرات هيئة قناة السويس، حيث ظهرت السفينة الجانحة فى مقاطع فيديو مختلفة أثناء إبحارها فى منتصف مجرى قناة السويس، فى طريقها لمنطقة البحيرات.

وظهرت السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، وهى تتحرك بينما تحيط بها القاطرات التى شاركت فى عملية التعويم على مدار الأيام الماضية، حيث جرت عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

ويشار إلى أن هند فتحى المتحدث الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، نشرت، فى وقت سابق، اليوم الاثنين، أول صور لبدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

ويأتى هذا بعدما نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.