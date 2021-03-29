اليوم السابع
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اجتماع وزير الإسكان وعادل الغضبان لمناقشة المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد

الإثنين، 29 مارس 2021 09:59 ص
اجتماع وزير الإسكان وعادل الغضبان لمناقشة المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والمحافظة.
 
وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عدداً من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد الوزير أن وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.
 
من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود العظيمة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية، حتى أصبحت بورسعيد أول محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.
 

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مشروعات الإسكان في بورسعيد

الاسكان في بورسعيد

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