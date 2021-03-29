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"إعلام القاهرة": وقف أيمن منصور ندا عن العمل لتعديه على وكيل الكلية الأسبق

الإثنين، 29 مارس 2021 03:42 م
"إعلام القاهرة": وقف أيمن منصور ندا عن العمل لتعديه على وكيل الكلية الأسبق بيان كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بناء على الفعل والتعدي الذي وقع من أيمن منصور ندا والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق - وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق- إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل حفاظا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي تجرى بكلية الحقوق، طبقا للمادة 106 من قانون تنظيم الجامعات.
 
 
وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، فى بيان لها على الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال إجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.
 
وقالت الكلية، في بيان اليوم، إن الشكوى تضمنت ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وإن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي له تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبدالعزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلبفزيون، وتم إحالتها إلي التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي، وما تزال التحقيقات جارية.

 

بيان كلية الإعلام بجامعة القاهرة (2)
بيان كلية الإعلام بجامعة القاهرة (2)

 


اعلام القاهرة

حقوق القاهرة

قانون تنظيم الجامعات

ايمن منصور ندا

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