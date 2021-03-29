اليوم السابع
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أول صور لنجاح تحريك السفينة الجانحة باستخدام المحركات فى اتجاه منطقة البحيرات

الإثنين، 29 مارس 2021 03:29 م
أول صور لنجاح تحريك السفينة الجانحة باستخدام المحركات فى اتجاه منطقة البحيرات السفينة الجانحة
كتب محمد رضا

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نشرت هند فتحى المتحدث الإعلامى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أول صور لبدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

ويأتى هذا بعدما نشرت هيئة قناة السويس، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى يرصد بدء تحرك سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، إلى منطقة البحيرات تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة فى القناة.

تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس (2)

 

وظهرت السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، وهى تتحرك بينما تحيط بها القاطرات التى شاركت فى عملية التعويم على مدار الأيام الماضية، حيث جرت عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة عملت من أربعة اتجاهات مختلفة، والتى انضمت لها أيضًا، القاطرة الهولندية APL GUARD، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة فى جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

 

يأتى هذا بعدما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN  بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس (2)
تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس (2)

 

وقال الفريق أسامة ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

118116-تعويم-السفينة-الجانحة-فى-قناة-السويس-(3)
 

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعى فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا: "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كى نتمكن من تمرير كافة السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

 

ووجه الفريق أسامة ربيع فى ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التى قدمت المساعدة فى تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.

 

 


هيئة قناة السويس

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

السفينة الجانحة EVER GIVEN

EVER GIVEN

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