اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

الإثنين، 29 مارس 2021 10:59 ص
أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- معدات زراعية)، فيما نجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم"الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" في  ضبط عدد (3) قضية.

وأثمرت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (440) قرص مخدر، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1427) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (149) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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