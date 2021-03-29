أسعار الذهب تتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب إلى 762 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1725 دولار.



أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار الذهب 21 يسجل 762 إلى 763 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 653 إلى 654 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 871 إلى 872 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6104 إلى 6108 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1725 دولار.

ويبدأ الذهب تداولاته كل أسبوع على تذبذب واضح، لكن الأسعار حاليا تسجل متوسطات متدنية قياسا على سعر الإغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب قرابة 7 دولارات حتى الآن.

الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهنا قد نشهد ارتفاعا في سعر الذهب عالميًا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.