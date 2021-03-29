أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 29-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 29-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

إيقاف تداول 37 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، غاز مصر، العربية للمحابس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، مصر بني سويف للأسمنت، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، الأهرام للطباعة والتغليف، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 590.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.39%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 74.6 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 114.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1301 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.604 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 12.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.21%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.508 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 68.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.18%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 66.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.90%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 37.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.93%.