أسامة ربيع: سفن أكبر من إيفر جيفن عبرت القناة بسلام..ولن نمنع أى سفينة من العبور

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوادث الكبيرة والجسيمة كما حصلت فى السفينة الجانحة لا يمكن أن يكون سبب واحد للحادث، وإذا كان هناك جزء للرياح هناك جزء أخطاء شخصية وجزء فنية، وهو ما سيظهر فى التحقيق ونعرف المسؤولية، موضحا أن هناك سفن عبرت فى جو أسوأ من ذلك، حيث فى مارس الماضية كانت 55 عقدة والسفن كانت تمر، والسفينة كان بها اثنين من كبار المرشدين.

وأكد خلال مؤتمر صحفى، أنه لن يتم منع السفن الكبرى من عبور قناة السويس لأن هناك سفن أكبر من السفينة الجانحة تم عبورها، حيث نتحدث عن 223 ألف طن، وهناك 245 ألف طن عبرت، كما أن هذه السفينة مرت قبل ذلك.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "لا نعول على حجم السفينة ولدينا القدرات والأعماق ومرشدين ذو كفاءة عالية ومحطات مراقبة وكل شيء يسمح لنا بعبور سفن أكبر من ذلك".