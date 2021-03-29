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أزمة مالية على واقع العقوبات فى إيران قد توقف أنشطة محطة بوشهر النووية

الإثنين، 29 مارس 2021 02:48 م
أزمة مالية على واقع العقوبات فى إيران قد توقف أنشطة محطة بوشهر النووية محطة بوشهر النووية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف محمود جعفري نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين عن أزمة مالية وقيود مصرفية أمريكية جراء العقوبات، قد تجبر إيران على وقف الأنشطة في محطة بوشهر للطاقة النووية للأغراض المدنية.

 

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال جعفري "نظرا للمشاكل الناجمة عن نقل العملة والعقوبات المصرفية على بلادنا، فإننا نواجه مشاكل في تحويل العملة لتلبية بعض متطلبات الوحدة الأولى في محطة بوشهر للطاقة النووية.

 

ولفت إلى أنه لم يتم إيجاد حل لهذه الأزمات فإن وحدة توليد الكهرباء فى المحطة ستواجه مشاكل خطيرة هذا العام ونخشى أن تتوقف عن العمل".

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة اعادت فرض العقوبات على إيران عقب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووى فى 2018، وتحاول إدارة الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن إعادة طهران لطاولة المفاوضات، فيما تتمسك إيران بعودة واشنطن أولا للاتفاق النووى المبرم فى 2015.


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