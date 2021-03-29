أخبار اقتصاد اليوم.. التواصل مع باقى المستوفين لشروط «إحلال السيارات» اليوم وغدا

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الاثنين 29- 3-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع على مدار اليوم التي جاءت كالتالى :-

وزير المالية: التواصل مع باقى المستوفين لشروط مبادرة «إحلال السيارات» اليوم وغدًا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه نتيجة للإقبال الكبير للاشتراك فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وزيادة أعداد المتقدمين، فقد تم التواصل مع المواطنين مقدمى طلبات الإحلال والمستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكترونى واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التواصل مع باقى مقدمى الطلبات المستوفين لشروط الاشتراك فى المبادرة عن طريق إرسال رسائل نصية برقم الطلب خلال اليوم الإثنين وعلى أقصى تقدير غدًا الثلاثاء.

وأكد أنه سيتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة لمقدمى الطلبات غير الصحيحة «بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة» للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، ومراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة.

الإحصاء: البنك الدولى يصنف مصر ضمن أكثر 10 دول استقبالا للتحويلات من الخارج

أرشيفية

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولي للدول الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار في عام 2020 وهي تمثل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 (فترة انتشار جائحة كورونا المستجد)، حيث وصلت 13.7 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق 2018/2019، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار.

وجاء ذلك فى العدد رقم (101) من المجلة نصف السنوية (السكان- بحوث ودراسات) التي يصدرها الجهاز.

التخطيط: "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة 60% من المواطنين بالريف

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة المصرية بنسبة 2.39% بختام تعاملات الاثنين



البورصة المصرية - أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية بضغوط جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.578 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.

أسعار الذهب تتراجع بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام



ذهب - أرشيفية

سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب إلى 762 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1725 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار الذهب 21 يسجل 762 إلى 763 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 653 إلى 654 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 871 إلى 872 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6104 إلى 6108 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1725 دولار.

أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021 بالبنوك المصرية



عملات - أرشيفية

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 29-3-2021، تباينا ملحوظا، حيث انخفض سعر الدولار، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدولار اليوم ليسجل فى البنك الأهلى 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.54 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.51 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.04 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.04 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.