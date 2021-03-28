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BBC: منظمات خيرية تطالب جونسون بمشاركة فائض اللقاح مع الدول الأكثر فقرًا

الأحد، 28 مارس 2021 04:46 م
BBC: منظمات خيرية تطالب جونسون بمشاركة فائض اللقاح مع الدول الأكثر فقرًا لقاحات كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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دعت مجموعة من المنظمات الخيرية رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى التوضيح السريع للكيفية التى تستعد بها بريطانيا للتبرع بجرعات لقاح كورونا للدول الأكثر فقرًا.

 

 وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، فإن منظمتى أنقذوا الأطفال وويلكم ترست كانت من بين المنظمات التى بدأت فى التبرع بالجرعات من خلال ائتلاف "كوفاكس".

 

 وقال وزير الثقافة البريطانى أوليفر دودن إن بريطانيا ليس لديها فائض حاليا فى اللقاحات، لكن عندما يكون لديها فائض ستقوم بمشاركته.

 

 وأشارت بى بى سى إلى أن بريطانيا التى أمرت بـ 400 مليون جرعة لقاح ، وربما يزيد، قد قالت إن ستتبرع بأغلب فائض اللقاح إلى الدول الأكثر فقرا.

 

 ومن الدول الأقل دخلا التى يرجح أن تكون أول من يتلقى أول جرعات اللقاح من خلال ائتلاف كوفاكس أفغانستان وهايتيى وإثيوبيا والصومال.  وحتى الآن، فإن أكثر من 29 مليون من البالغين فى بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

 وفى خطاب، قالت الجمعيات الخيرية إن بريطانيا هى واحدة من أعلى المشترين للقاحات، نسبة لعدد السكان،  وفى طريقها لأن يكون لديها أكثر من 100 مليون جرعة غضافية.

 وقال الخطاب، إن هناك خطر كبير يتمثل فى أن بريطانيا سوف تخزن الإمدادات المحدودة بينما لا يتمكن العاملون فى مجال الرعاية الصحية والأكثر ضعفا فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الحصول على اللقاح.

 وتابع الخطاب أن بريطانيا ستوفر ما يكفى من جرعات اللقاح الفائضة لتطعيم العاملين الصحيين فى الخطوط الأمامية فى العام مرتين.

 

 


بريطانيا

بوريس جونسون

اخبار بريطانيا

لقاح كورونا

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