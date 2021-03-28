اليوم السابع
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وكيل صحة بورسعيد يُطعم طفلا مع انطلاق المرحلة الثانية للحملة ضد شلل الأطفال

الأحد، 28 مارس 2021 04:05 م
وكيل صحة بورسعيد يُطعم طفلا مع انطلاق المرحلة الثانية للحملة ضد شلل الأطفال وكيل صحة بورسعيد أثناء تطعيمة أحد الأطفال
بورسعيد - محمد عزام

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أطلق الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، شارة بدء انطلاق فعاليات الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بتطعيم أحد الأطفال في مكتب صحة أول بورسعيد. 

وأشار "أبو هاشم" في بيان له، إلى أن الحملة ستستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم حوالي 110 آلاف طفل من عمر يوم وحتى 5 أعوام سواء من المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، وذلك من خلال 330 فريقا طبيا مدربا على القيام بتنفيذ الحملة، وموزعين على المراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة بالإضافة إلى الفرق المتحركة التي تجوب المنازل والحضانات

وشدد وكيل صحة بورسعيد ، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، لافتًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحًا وحتي الـ5 مساءً، وأن التطعيم أمن وبالمجان.

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

الصحة

وزارة الصحة

الاجراءات الاحترازية والوقائية

وكيل صحة بورسعيد

حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال

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