أعلن رئيس مدغشقر أندرى رادزولينا، اليوم الأحد، وفاة رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، فى العاصمة أنتاناناريفو، وأوضح رادزولينا فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" "توفى اليوم الأحد ديدييه راتسيراكا عن عمر ناهز 84 عاما، فى مستشفى عسكرى فى مدينة أنتاناناريفو العاصمة".
ووفقا للموقع، تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا، ولكن صحته تدهورت فجأة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمى للوفاة.
جدير بالذكر أن ديدييه راتسيراكا شغل منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975م إلى 1993م، ومن 1997م إلى 2002م.
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