ووفقا للموقع، تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا، ولكن صحته تدهورت فجأة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمى للوفاة.

جدير بالذكر أن ديدييه راتسيراكا شغل منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975م إلى 1993م، ومن 1997م إلى 2002م.



