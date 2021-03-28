اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مارس 2021 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة الدكتور محمد وهدان أستاذ الصحافة بجامعة الأزهر

الأحد، 28 مارس 2021 05:04 م
وفاة الدكتور محمد وهدان أستاذ الصحافة بجامعة الأزهر الدكتور محمد وهدان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الشيخ أسامة قابيل، امام مسجد الشرطة ، أن الدكتور محمد وهدان فى ذمة الله، حيث كان الراحل أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الازهر، وكانت له برامج دينية وفقرات ثابتة بعدد من البرامج.
 
وجاء إعلان الشيخ أسامة قابيل عن خبر وفاة الدكتور محمد وهدان ، نظرا لصلة القرابة التى تربطهما، حيث يعتبر الراحل خال الشيخ أسامة قابيل.
 
وكان الداعية الإسلامى الدكتور محمد وهدان قد شارك حتى أمس السبت فى الفعاليات والأنشطة التى تقيمها جامعة الأزهر، وآخرها مؤتمر كلية الإعلام بالجامعة، مشاركا ومحاورا ومعقبا على الطروحات المختلفة.
 
وتقدمت جامعة الأزهر بالعزاء فى الفقيد الكبير، معتبرة إياه أحد رموز الدعوة الإسلامية التى تعلى من المنهج الوسطى وتواجه الغلو فى الأفكار والممارسات بالموعظة الحسنة.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

محمد وهدان

الدكتور محمد وهدان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة