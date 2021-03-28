وفاة الدكتور محمد وهدان أستاذ الصحافة بجامعة الأزهر

كتب ـ لؤى على

أعلن الشيخ أسامة قابيل، امام مسجد الشرطة ، أن الدكتور محمد وهدان فى ذمة الله، حيث كان الراحل أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الاسلامية والعربية جامعة الازهر، وكانت له برامج دينية وفقرات ثابتة بعدد من البرامج.

وجاء إعلان الشيخ أسامة قابيل عن خبر وفاة الدكتور محمد وهدان ، نظرا لصلة القرابة التى تربطهما، حيث يعتبر الراحل خال الشيخ أسامة قابيل.

وكان الداعية الإسلامى الدكتور محمد وهدان قد شارك حتى أمس السبت فى الفعاليات والأنشطة التى تقيمها جامعة الأزهر، وآخرها مؤتمر كلية الإعلام بالجامعة، مشاركا ومحاورا ومعقبا على الطروحات المختلفة.

وتقدمت جامعة الأزهر بالعزاء فى الفقيد الكبير، معتبرة إياه أحد رموز الدعوة الإسلامية التى تعلى من المنهج الوسطى وتواجه الغلو فى الأفكار والممارسات بالموعظة الحسنة.