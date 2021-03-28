اليوم السابع
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وزير الزراعة: لا يوجد مشاكل بالمواشى على السفن العالقة..و3 فرق طبية لرعايتها

الأحد، 28 مارس 2021 08:52 م
وزير الزراعة: لا يوجد مشاكل بالمواشى على السفن العالقة..و3 فرق طبية لرعايتها وزير الزراعة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور سيد القصير وزير الزراعة، إنه تم أرسل 3 فرق طبية للتحرك لتوفير الرعاية الطبية والتغذية للمواشى على السفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، مضيفا أن ما تم تداوله حول أزمة المواشى بالسفن العالقة غير صحيح. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، :"5 بواخر كبرى عليها مواشى تم إرسال خدمات بيطرية لمتابعتهم، وهما قادمين من إسبانيا ومن رومانيا، وعدد رؤوس الأغنام 60 ألف رأس، و421 رأس أبقار، والحالة الصحية جيدة.
 
وتابع أنهم تم توفير أعلاف وبرسيم، وأرسل 44 طن علاف، وفى تواصل مستمر مع ربان السفينة ولا يوجد أى مشكلات بالمواشى، مضيفا أننا نتواصل بشكل مستمر مع هيئة قناة السويس لبحث مشكلات تتعلق بالمواشى الموجودة داخل السفن العالقة بالقناة.

وزير الزراعة

ازمة المواشى

السفن العالقة

السفينة الجانحة

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