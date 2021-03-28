اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزيرة الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تحديات القطاع الصناعى لإيجاد حلول عاجلة

الأحد، 28 مارس 2021 06:11 م
وزيرة الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تحديات القطاع الصناعى لإيجاد حلول عاجلة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب عبد اللطيف صبح -تصوير خالد مشعل

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استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، جهود الوزارة فى العمل على حل مشاكل المستثمرين، موضحة أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزى ولجنة الصناعة بمجلس النواب إلى جانب عدد من ممثلى القطاع الخاص، وذلك لوضع تصور شامل لأهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر فى صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تنتهى من عملها خلال الأسبوعين القادمين.

 

ومن جانبه أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسين الاول هو زيادة معدلات انتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى اهمية الاسراع فى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة فى الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضى وتسعيرها ومنح التراخيص.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الآثار المترتبة على عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

اجتماع لجنة الصناعة (1)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (2)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (3)
اجتماع لجنة الصناعة (3)

 

اجتماع لجنة الصناعة (4)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (5)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (6)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (7)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (8)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (9)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (10)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (11)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (12)
 

 

اجتماع لجنة الصناعة (13)
 

 


وزيرة الصناعة

المشروعات الصغيرة

التنمية الصناعية

لجنة الصناعة

مجلس النواب

هيئة التنمية الصناعية

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