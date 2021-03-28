اليوم السابع
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الأحد، 28 مارس 2021 03:29 م
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وزيرة التعاون الدولى: أبرمنا اتفاقيات لتمويل 70 مشروعا تنمويا خلال 2020

الأحد، 28 مارس 2021 03:29 م
وزيرة التعاون الدولى: أبرمنا اتفاقيات لتمويل 70 مشروعا تنمويا خلال 2020 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كتب ــ محمود حسين

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروعا تنمويا ضمن برنامج الحكومة وفي مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.
 
ولفتت خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، المنعقد الآن، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار.
 
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: "بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار" .
 
 
 

مجلس النواب

التعاون الدولي

العلاقات الخارجيه

البرلمان

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