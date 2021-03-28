اليوم السابع
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هل ينبغى لمن تلقوا لقاح كورونا الاستمرار بإجراءات الوقاية؟ التعليم العالى تجيب

الأحد، 28 مارس 2021 05:00 ص
هل ينبغى لمن تلقوا لقاح كورونا الاستمرار بإجراءات الوقاية؟ التعليم العالى تجيب نصائح بعد الحصول على تطعيم كورونا
كتب ـ محمد صبحى

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أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا من الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا ، والتي أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف التعرف على الحقائق وإجابات للأسئلة الشائعة حول التطعيم، لمعرفة  الحقائق بخصوص لقاحات كوفيد -19 الجديدة وجاء من بينها:- 
 

- ما هي النصائح بعد أخذ اللقاح؟

- مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقي اللقاح.
- مراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.
- تبني نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.
- الاستمرار باتباع توصيات وزارة الصحة و الإلتزام بالتدابير الاحترازية .
 

- ما أهمية أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية لهذا العام؟

- لأن الفيروسات المسببة للأنفلونزا تنشط في فصل الخريف والشتاء.
- إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنه أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.
- إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا.
- تقليل من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا والإقامة فى المستشفى والوفاة.
- توفير موارد الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا .
 

 - هل ينبغي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الاستمرار بالإجراءات الاحترازية؟

نعم للأسباب الآتية:
- قد يستغرق الأمر وقتا حتى يحصل كل شخص يريد لقاح كوفيد 19.
- هناك على الأقل 3 أسابيع بعد تناول التطعيم لا يكون قد تكونت فيها المناعة.
- فى حين أن اللقاح قد يمنعك من الإصابة بالمرض فمن غير المعروف فى هذا الوقت ما اذا كان لا يزال بإمكانك حمل الفيروس ونقله للأخرين.
- مدى فاعلية المناعة المتكسبة من التطعيم لم تحدد بعد.
 
 
انفوجراف عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا
انفوجراف عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا

 


لقاح كورونا

اللجنة العليا للفيروسات

التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

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