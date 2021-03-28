نيجيريا تؤكد سعيها لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

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قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري أوتونبا أديني أديبايو، إن بلاده تعمل على تنفيذ خطط دعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفرض قواعد المنشأ، وتسهيل التجارة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ونمو قدرات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية للطاقة والتجارة، والوصول إلى الأسواق.

وأشار الوزير - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل حاليا على إنشاء هيئة تعويضات تجارية لفرض قواعد المنشأ وتشديد الحدود ضد الفواتير الاحتيالية، وذلك ضمن التزامها بالتنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وأضاف أديبايو أن لجنة العمل الوطنية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعمل على تسهيل تنفيذ خارطة طريق تيسير التجارة الإقليمية، معربا عن استعداد ولاية لاجوس لإدماج سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسريع تنفيذ خطة التنمية التي تم إطلاقها مؤخرا في الولاية لمدة 30 عاما.

من جانبه، قال سكرتير لجنة العمل الوطنية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرانسيس أناتوجو: "إن استراتيجيتنا هي العمل مع كافة الولايات بالبلاد على أساس مجالات المزايا النسبية الخاصة بها وقد تم تحديد ولاية لاجوس لتكون قوة تجارية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما السلكية واللاسلكية، والنقل والخدمات المالية".