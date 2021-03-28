نشاط للرياح بالبحر الأحمر مع استمرار الأنشطة والرحلات البحرية دون تأثير.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت شواطئ البحر الأحمر ومدنها المختلفة خاصة الشمالية نشاطا للرياح، كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وذلك دون تأثير على الأنشطة والرحلات البحرية بالمدن السياحية .

وبثت "اليوم السابع" فيديو مباشر من علي كورنيش مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس ونشاط الرياح التي حذرت منها هيئة الارصاد الجوية، حيث ظهر في البث المباشر اعداد من اللنشات السياحة التي تبحر بالقرب من شواطئ المدينة في حالة استمرار الانشطة البحرية المختلفة .

وشهدت مدينة الغردقة أول أمس عاصفة محملة بالأتربة، أدت إلى قلة تحول المواطنين بالشوارع المختلفة بالمدينة مصاحبة لسرعة رياح كبيرة .

ويعد كورنيش مدينة الغردقة من أهم مناطق تنزه مواطني المدينة بعد تطويره، حيث تم تطوير الكورنيش ليصبح طوله 700 متر وعرضه 8 متر مع تركيب أماكن للجلوس علي الكورنيش والاستمتاع بمنظر الشاطئ الخلاب .

وتعد مرحلة التطوير هي الأولي للكورنيش، حيث من المقرر أعمال تطوير الشاطئ نفسه المطل عليه الكورنيش حيث أن تلك الشاطئ يعد من مناطق التنزه الرئيسية وملاذ محدودي الدخل والمواطنين الوافدين من المحافظات الجنوبية للاستمتاع بالبحر في مدينة الغردقة .