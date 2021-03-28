نجاح جراحة نادرة بالصدر لرضيع يبلغ من العمر يومين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

نجح أحد المستشفيات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحى ومشروع قوائم الانتظار بمدينة طنطا، فى إنقاذ رضيع يبلغ من العمر يومين من الموت ، وإجراء جراحة نادرة عن طريق الصدر له .

وأكد الدكتور فؤاد العياشى استشارى الأطفال، أن الحالة لطفل يدعى " محمد ا ع " رضيع يعانى من فتق فى الحجاب الحاجز وعدم تكوين عضلات الحجاب الحاجز الأيمن من الصدر مع وجود الكبد بالكامل والأمعاء فى تجويف الصدر ، بالإضافة إلى ضعف شديد بالرئة ، مضيفا أنه فور وصول الحالة تم استدعاء فريق طبى برئاسة الدكتور محمد عرفه استشارى ومدرس جراحات الأطفال بجامعة طنطا والدكتور هشام دحدوح استشارى تخدير الأطفال بجامعة طنطا .

وأشار الدكتور إسلام عادل أخصائى الأطفال والحضانات ، أن الفريق الطبى نجح فى إجراء العملية الجراحيه فى 90 دقيقة وهو زمن قياسى ، وتم وضع الرضيع داخل الحضانة بعد الفصل من على جهاز التنفس الصناعى واتمام الرضاعه الكاملة له واستقرار الحالة الصحية له .