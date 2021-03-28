اليوم السابع
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نجاح جراحة نادرة بالصدر لرضيع يبلغ من العمر يومين فى الغربية

الأحد، 28 مارس 2021 11:33 ص
نجاح جراحة نادرة بالصدر لرضيع يبلغ من العمر يومين فى الغربية هيئة التأمين الصحى - صورة أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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نجح أحد المستشفيات المتعاقدة مع هيئة التأمين الصحى ومشروع قوائم الانتظار بمدينة طنطا، فى إنقاذ رضيع يبلغ من العمر يومين من الموت ، وإجراء جراحة نادرة عن طريق الصدر له .

وأكد الدكتور فؤاد العياشى استشارى الأطفال، أن الحالة لطفل يدعى " محمد ا ع " رضيع يعانى من فتق فى الحجاب الحاجز وعدم تكوين عضلات الحجاب الحاجز الأيمن من الصدر مع وجود الكبد بالكامل والأمعاء فى تجويف الصدر ، بالإضافة إلى ضعف شديد بالرئة ، مضيفا أنه فور وصول الحالة تم استدعاء فريق طبى برئاسة الدكتور محمد عرفه استشارى ومدرس جراحات الأطفال بجامعة طنطا والدكتور هشام دحدوح استشارى تخدير الأطفال بجامعة طنطا .

وأشار الدكتور إسلام عادل أخصائى الأطفال والحضانات ، أن الفريق الطبى نجح فى إجراء العملية الجراحيه فى 90 دقيقة وهو زمن قياسى ، وتم وضع الرضيع داخل الحضانة بعد الفصل من على جهاز التنفس الصناعى واتمام الرضاعه الكاملة له واستقرار الحالة الصحية له  .

 
جراحة للطفل بالحجاب الحاجز
جراحة للطفل بالحجاب الحاجز

 


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جراحة لطفل بالصدر

رضيع يعانى من فتق فى الحجاب الحاجز

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