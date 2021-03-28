نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة انتهاء مشروعات الصرف بالعياط والبدرشين والحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، محطة رفع الصرف الصحى بكفر حلاوة ومحطة مياه الشرب بمدينة أطفيح، كما عقد نائب المحافظ اجتماعا بمحطة مياه الشرب بأطفيح لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بمراكز ومدن العياط والبدرشين والحوامدية.

واستعرض الاجتماع موقف مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة العياط ومشروعات محطات الصرف الصحى بقرى أبورجوان والشوبك بمركز ومدينة البدرشين ومشروع محطة الصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وشدد نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

رافق نائب المحافظ فى جولته، محمود عبدالحليم رئيس مركز ومدينة أطفيح، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة والمهندس عادل شلبى رئيس قطاع جنوب الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة ومسؤلى الشركة المنفذة للأعمال.