اليوم السابع
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"مياه البحر الأحمر" تؤجل اختبارات مسابقة التوظيف في الشركة بسبب كورونا

الأحد، 28 مارس 2021 12:36 م
"مياه البحر الأحمر" تؤجل اختبارات مسابقة التوظيف في الشركة بسبب كورونا محطه مياه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، تأجيل اختبارات مسابقة وظائف الشركة إلي إشعار آخر نظراً للظروف الحالية والتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن قرار تأجيل اختبارات المسابقة جاء حرصا علي سلامة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وكذلك القائمين علي تنظيم الاختبارات، حيث تم إرجاء اجراء الاختبارات حتي اشعار اخر وسوف تعلن الشركة عن موعد اجراء الاختبارات فور تحديده.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، الاثنين الماضي أسماء المتقدمين لمسابقة الاعلان رقم 2 لعام 2020، المستوفين للشروط في وظائف مهندسين المشروعات، ومهندسي صيانة كهربائية، وصيانة ميكانيكية، ومهندس تشغيل صرف صحي.

كما أعلنت الشركة في بيان لها في عن الاسماء المتقدمين لوظائف كيميائي وفني تشغيل صرف صحي وفني تشغيل مياه، وكذلك كوحدات الشركة اجراء الاختبارات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الجامعة الجديدة.


مياه الشرب

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