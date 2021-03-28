مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرا عن "الفرنكوفونية" وتحتفل بمئوية "ثروت عكاشة"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية بعنوان: "مصر في الفضاء الإفريقي الفرانكوفوني"، وذلك على مدار يومي 30 و31 مارس 2021.

ويلقى المؤتمر الضوء على جهود مصر الكبيرة في إطار تنمية القارة الإفريقية، حيث إنها تحظى بإشعاع ثقافي في العالم العربي، وموقع جغرافي متميز في الفضاء الإفريقي الفرانكفوني، وتراث تاريخي فريد، مما يساعدها على تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجالات التنمية، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الفرص الاستثمارية لإفريقيا وشعوبها، والعمل على دفع إفريقيا لتخطي عقباتها.

وينقسم المؤتمر إلى جلستين؛ الأولى بعنوان: "التحديات المشتركة في مجال التاريخ والثقافة"، والثانية بعنوان: "التعاون السياسي والاقتصادي". ويضم المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات العامة، والسفراء، والقناصل من مصر والدول الفرنكوفونية.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "ثروت عكاشة... بين السياسة والثقافة"، وذلك يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، حيث تُنظم تلك الندوة في إطار الاحتفال بمئوية الكاتب والمفكر وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة.

يدير الندوة الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزير الثقافة، والدكتور خالد عناني؛ وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد عكاشة؛ عضو مجلس الرئاسة الاستشاري لكبار علماء مصر، وإنصاف أهيبه ممثلة مؤسسة أندريه مالرو (باريس) وبجامعة السوربون الجديدة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة وكبار المثقفين والمفكرين.

علاوة علي ذلك، تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية موسيقية ضخمة تلي الندوة مباشرة، وذلك يوم الخميس الموافق 1 إبريل في تمام السادسة مساءً على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، يشارك فيها أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما يستضيف الحفل صوليست الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزيرة الثقافة، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات مختارة من "كارمينا بورانا" لكارل أورف، ومتتالية باليه "جايانيه" لختشاتوريان، وكذلك مؤلفات بورودين وراجح داود.