وذكرت قناة طلوع الأفغانية اليوم الأحد، أن القوات كانت قد شنت العمليات العسكرية قبل يومين فى المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة طالبان الإرهابية فى بيان رسمى، أن القوات المدعومة من الحكومة شنت عمليات عسكرية استمرت لساعات في المنطقة بدعم جوى، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

ولم يعلق أى من مسئولي الأمن بالحكومة الأفغانية على ما أسفرت عنه العمليات العسكرية حتى الآن.



