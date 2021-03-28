مقتل مسؤول المتفجرات و10 آخرين من ميليشيات الشباب فى عملية عسكرية بالصومال

نجحت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، في تصفية مسؤول إعداد المتفجرات لميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية مخططة لقوات الكوماندوز الوطنية "دنب" في قرية بولو حاجي التابعة لمنطقة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى.
وأشارت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 10 من ميليشيات الشباب كانوا برفقة القيادي المدعو "جيس" أثناء تنفيذ العملية، مضيفة أن العملية جاءت وفق معلومات تفيد بتحصن مجموعة من العناصر الإرهابية في قرية بولو حاجي.
مقتل مسؤول المتفجرات و10 آخرين من ميليشيات الشباب فى عملية عسكرية بالصومالالأحد، 28 مارس 2021 08:55 م
الصومال - أرشيفية
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نجحت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، في تصفية مسؤول إعداد المتفجرات لميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية مخططة لقوات الكوماندوز الوطنية "دنب" في قرية بولو حاجي التابعة لمنطقة جنالي بمحافظة شبيلي السفلى.
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