مقتل بريطانى بهجوم شنه متطرفون على فندق فى موزمبيق

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وسائل إعلام محلية، أعلنت مقتل بريطاني بهجوم شنه متطرفون على فندق في موزمبيق.

وسيطر مسلحون على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيق تبعد 10 كيلومترات عن مشروع غاز ضخم تديره مجموعة "توتال" الفرنسية، عقب أيام من الاشتباكات.