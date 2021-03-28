اليوم السابع
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مقتل بريطانى بهجوم شنه متطرفون على فندق فى موزمبيق

الأحد، 28 مارس 2021 07:35 م
مقتل بريطانى بهجوم شنه متطرفون على فندق فى موزمبيق أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وسائل إعلام محلية، أعلنت مقتل بريطاني بهجوم شنه متطرفون على فندق في موزمبيق.

وسيطر مسلحون على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيق تبعد 10 كيلومترات عن مشروع غاز ضخم تديره مجموعة "توتال" الفرنسية، عقب أيام من الاشتباكات.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن "القوات الحكومية انسحبت من بالما، وبالتالي فإن المدينة استولت عليها جماعة ارهابية مسلحة".

وذكر مصدر آخر للوكالة أن "بالما في قبضة المهاجمين"، مشيرا إلى أن القتال ما زال مستمرا.

وشنّت جماعات مسلحة بعد ظهر الأربعاء هجوما كبيرا على البلدة بعدما هدأ نشاطها في الأشهر الأخيرة، في تطور سجّل في اليوم نفسه الذي أعلنت خلاله شركة "توتال" الفرنسية استئناف الأعمال في موقع الغاز الذي من المفترض أن يباشر العمل فيه العام 2024.

بيد أن الخبراء يشككون في احتمال ارتباط الهجوم بإعلان توتال، نظرا إلى حجمه والتحضير الدقيق الذي يستلزمه.

 

موزمبيق

بريطانى

مقتل بريطانى

مقتل بريطانى فى موزمبيق

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