مطار القاهرة يسير على مدار اليوم 64 رحلة جوية لدول الخليج لنقل 6552 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم، 64 رحلة جوية لدول الخليج على مدار 24 ساعة تنقل على متنهم 6552 راكبا، وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولى بان صالات السفر والوصول بمبانى المطار المختلفة تسير اليوم 32 رحلة سفر على متنها 2755 راكبا إلى جهات عدة منها دبى أبوظبى الشارقة جده الرياض المدينة الدمام القسيم الدوحة فى حين تستقبل الصالات 32 رحلة من عدة جهات منها الرياض جده المدينة دبى أبوظبى البحرين الشارقه الدوحة القسيم الدمام.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.