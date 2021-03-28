وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية فى حكومة ولاية "سونورا" ليوناردو سيسكومانى، مشيرة إلى أن قائد الطائرة أيضا قد لقى مصرعه فى الحادث.

وقال مكتب المدعى العام بالولاية إن سبب تحطم الطائرة مازال قيد التحقيقات.