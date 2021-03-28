مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل ستة أشخاص وإصابة شخص سابع، وذلك جراء حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية "سونورا" الواقعة شمال البلاد، وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن الطائرة، وهى من طراز "سيسنا" قد أقلعت من مدينة "هيرموسيلو" فى ولاية "سونورا" وكانت متجهة إلى مدينة "توكسون" بولاية "أريزونا" الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.