من جهتها، أكدت شرطة هلمند مقتل قائد شرطة منطقة "سنجين" فى الهجوم، ويأتى هذا الهجوم فى الوقت الذى أفادت فيه الأجهزة الأمنية بوقوع حوادث أمنية فى 20 إقليما على الأقل خلال الخميس الماضى.