كابول (أ ش أ)

لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم فى أفغانستان، وأصيب 13 آخرون، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على أحد الطرق السريعة.

وذرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع ليلا على طريق سريع يربط بين إقليمى "هيرات" و"قندهار"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكان مصدر أمنى فى أفغانستان، أفاد السبت، بمقتل 10 عناصر من قوات الشرطة، بينهم قائد محلى للشرطة، في هجوم شنته طالبان فى مدينة "لاشكار جاه" الواقعة بإقليم هلمند جنوبي البلاد، وقال المصدر - وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية، إن الهجوم وقع على طريق 601 السريع الذى يربط مدينة "لاشكار جاه" بالمناطق الأخرى من إقليم هلمند.