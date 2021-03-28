مصرع شاب غرقا بنهر النيل فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا خلال السباحة بنهر النيل في العياط، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا بنهر النيل. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثته، والتوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بقرية تابعة لمركز العياط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتى طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم، تمهيدًا لإصدار تصريح بالدفن.