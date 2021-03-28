اليوم السابع
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مسيرة للإعلان عن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكفر الشيخ

الأحد، 28 مارس 2021 12:05 ص
مسيرة للإعلان عن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكفر الشيخ جانب من المسيرة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدينة كفر الشيخ، مسيرة للأطقم الطبية بمديرية الصحة، للإعلان عن بدء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، المقرر انطلاقها غدا الأحد 28 مارس، وتستمر لمدة أربعة أيام، وتنتهى فى 31 مارس الجاري.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، سيتم التطعيم من خلال فرق طبية مدربة منتشرة بجميع قرى ومدن المحافظة ، وتضم فرق متحركة من شقة إلى شقة وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ، والأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات مصريين وغير مصريين علمآ بأن التطعيم آمن وبالمجان، وتستهدف الحملة 543782  طفل على مستوى المحافظة والفرق التي تم تدريبها 1245 فريق.

وأكدت سلام، في بيان لها، على جاهزية مديرية الصحة بكفر الشيخ، لتحقيق المستهدف المطلوب تحقيقه حتى تظل صحة كفر الشيخ دائما في الصدارة ، ولاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من مرض شلل الأطفال .

 

 

 


كفر الشيخ

الحملة القومية لشلل الاطفال

صحة كفر الشيخ

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