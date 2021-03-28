مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القدس (أ ش أ)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة عن اقتحام 66 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، وأفادت دائرة فى بيان أوردته وكالة الأنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية فى المكان، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

يذكر أن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس فى دولة فلسطين، دعت المجتمع الدولى وكنائس العالم لإنقاذ مدينة القدس المحتلة من خطر التطهير العرقى والتهويد الذى تتسارع خطواته خاصة فى أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى فى مدينة القدس.

وأكد رئيس اللجنة رمزى خورى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن السلطات الإسرائيلية تمعن فى تنفيذ مخططات التهويد بشراكة علنية مع المحاكم الاسرائيلية التى تشرعن الاستيلاء على منازل وممتلكات المقدسيين كما يجرى الآن فى حى الشيخ جراح الذى يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 70 منزلاً ويقطنها نحو 2500 نسمة، وإحلال المستوطنين مكانهم.