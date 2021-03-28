مستشفى سوهاج الجامعى: التصريح بخروج 23 مصابا من مصابى حادث قطارى طهطا... صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن مستشفى سوهاج الجامعى، أنه تم التصريح بخروج 23 من المصابين بحادث قطارى طهطا ومازال متبقى داخل المستشفى حتى الآن 20 حالة إصابة بالأقسام المختلفة ، يخضعون للعلاج الطبي والمتابعة من قبل الفرق الطبية داخل مستشفى سوهاج الجامعى والحالة العامة للمصابين مستقرة.

ومن جانبه ، قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفى سوهاج الجامعى استقبلت 48 حالة، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة تأتى دائما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وهناك ثلاثة حالات تم نقلهم إلى القاهرة، مضيفا أنه كان هناك حالات تحتاج إلى عمليات جراحية ما بين كسور مضاعفة بالعظام وتجمع دموى في المخ، وكذلك في البطن وتم التعامل معها بكل إحترافية وخلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سيخرج جميع المصابين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسيتم المتابعة بالعيادات الخارجية على حسب التخصص .

كما قام وفد من مجلس جامعة سوهاج، بزيادة المستشفي الجامعي، وذلك للاطمئنان علي المصابين المحتجزين جراء حادث تصادم قطاري طهطا الذى وقع بالامس، ومتابعة الحالة الصحية لهم، متمنين لهم الشفاء العاجل وتمت مساندتهم، وتقديم الدعم النفسي لذويهم للتخفيف عنهم.

كما قدم رئيس جامعة سوهاج الشكر للفريق الطبي من اطباء وتمريض بالمستشفي لما بذلوه من جهد ملموس ومتميز فى التعامل مع الحالات المصابة، واشادوا بمدي التكاتف الذي اظهره طلبة وطالبات الجامعة، و اهالي الصعيد في تلك الأزمة.



رئيس جامعة سوهاج يستمع لشرح حول حالة المصابين



ئيس جامعة سوهاج يتفقد المصابين



اعضاء مجلس جامعة سوهاج بالمستشفى



أحد المصابين بالمستشفى