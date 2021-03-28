اليوم السابع
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مساعد ميركل: ينبغي لألمانيا السيطرة على الوباء الآن وإلا سيخرج عن السيطرة

الأحد، 28 مارس 2021 08:00 ص
مساعد ميركل: ينبغي لألمانيا السيطرة على الوباء الآن وإلا سيخرج عن السيطرة ميركل ولقاح كورونا
وكالات

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قال مساعد كبير للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه ينبغي للحكومة السعي لتقليل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا ستخاطر بظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.

وقال هيلج براون كبير موظفي مكتب المستشارية في تصريح لصحيفة بيلد آم زونتاج "نمر بأخطر مرحلة في الوباء...الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه".

وأضاف المسؤول الألماني أنه إذا ارتفع عدد حالات الإصابة بوتيرة سريعة مجددا فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.

وازداد عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة نتيجة سلالة أسرع انتشارا وإجراءات لتخفيف القيود.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة أمس السبت بواقع 20472 حالة و157 وفاة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

 

 

 


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