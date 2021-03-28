مسؤول هندى: إجراءات خصخصة "طيران الهند" ستنتهى أواخر مايو القادم

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قال وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينج بوري إن "الحكومة تعمل حاليا على خصخصة شركة الخطوط الجوية الهندية (طيران الهند) بالكامل"، متوقعا انتهاء الإجراءات بنهاية مايو القادم.

وأوضح الوزير - في كلمته أمام جلسة للبرلمان الهندي، نقلها التليفزيون الوطني - أن قرار الخصخصة يأتي بعد ارتفاع الديون المتراكمة على الشركة إلي حوالي 8.28 مليار دولار، ما يجعل إدارتها من قبل الحكومة غير مستدام.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت عملية بيع كامل حصتها البالغة 100% في شركة طيران الهند التي تعرضت لخسائر منذ اندماجها مع الخطوط الجوية الهندية في عام 2007، قائلا "لا يوجد خيار لدينا، إما أن نخصخص شركة الطيران أو نغلقها، لقد بلغت الخسائر اليومية حوالي 2.76 مليون دولار، على الرغم من أن شركة طيران الهند تحقق أرباحا الآن، لكن سوء الإدارة أدى إلى تراكم الديون".

وقال الوزير إن الموجة الثانية من فيروس كورونا أخرت السماح لشركات الطيران بالعمل بنسبة 100%، وهو ما كان مقررا أن يبدأ مع بداية رحلات الصيف بنهاية الشهر الحالي.