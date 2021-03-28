اليوم السابع
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"محمد" أول مولود بمستشفى التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الأحد، 28 مارس 2021 12:22 م
"محمد" أول مولود بمستشفى التأمين الصحى الشامل فى الأقصر الطفل محمد ووالدته
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأحد مستشفيات المنظومة بالأقصر، وذلك بعد تجهيزه مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالى جنوب الصعيد .

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى استقبال المستشفى أول حالة طوارئ لمنتفعة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وضعت مولودها "محمد" داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة وجيدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للمرأة المصرية بشكل عام، وخاصة لسيدات جنوب الصعيد.


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