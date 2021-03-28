محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألف و 799 طلب تصالح بقيمة 526 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 117 ألفا و799 طلب تصالح ، بقيمة 526مليون و611 ألف جنيه ، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري ، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن ، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات أو بـ 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحفاظًا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا .