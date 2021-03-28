محافظ جنوب سيناء يتفقد المحطة الأولى لشحن السيارات بالكهرباء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ انتهاء الأعمال بالمحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، والتى تعد الأولى لشحن السيارات بالكهرباء، بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، والتى تم الانتهاء من أعمال إنشائها وفى إطار التشغيل التجريبى استعدادا لافتتاحها قريبا.

وأشار فودة إلى أن هذة المحطة تم إنشائها خلال شهرين بهدف توفير طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفاً أنه سيجرى شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء بالمحطة، فضلا على إنشاء محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائرى مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن هذه المحطة الثانية الذى أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلاً على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.