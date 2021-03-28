محافظ بنى سويف يناقش مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بقريتى ببا وناصر

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريرا بشأن مستجدات الموقف التنفيذى الحالى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتى تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف ، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وخلال استعراضه للتقرير الذى أعدته لجنة متابعة تنفيذ المبادرة، أكد محافظ بنى سويف ، على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة، يواصل العمل فى تنفيذ المشروع القومى الذى حظيت فيه بنى سويف بعدد 66 قرية بمركزى ببا وناصر، مشيرا إلى مواصلة أعمال اللجان الحوارية التى ينفذها الشباب بالتعاون مع شباب البرنامج الرئاسى وتحت إشراف ومتابعة من نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة ومعاون المحافظ محمد جبر.

وأوضح المحافظ أنه تم البدء فعلياُ فى 10 قرى حتى الآن، بواقع 4 قرى بمركز ببا، و6 فى مركز ناصر، ففى مركز ببا يجرى حاليا استكمال أعمال الرفع المساحى بشوارع قرية "كوم الصعايدة، طرشوب، على كيلانى"، للبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي، فيما يتم حاليا استكمال أعمال حفر أساسات المدرسة التجريبية بقرية قمبش، بالتزامن مع استمرار حفر الأساس والتربة الزلطية للمدرسة الابتدائية بنزلة الزاوية، وذلك بالتوازى مع استكمال أعمال الرفع المساحى بشوارع القرية للبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي، فى حين تم استكمال أعمال معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحى بقرية طنسا بنى مالو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفيما يتعلق بقرى ناصر، تم استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، وجار استكمال تبطين ترعة فرع 2، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 50 %، فى حين يتم حاليا استكمال توصيل خدمة الصرف الصحى بكوم أبو خلاد، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكتبى البريد بدنديل وكوم أبو خلاد بنسبة تنفيذ 80%، بينما تم عمل محضر المعاينة وتسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بقرية طنسا الملق ويتم حاليا إعداد تصميمات المشروع.

فى حين تتواصل أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ،فى الوقت الذى تم فيه رفع مجمع الخدمات والذى يشمل خدمات " بريد ،تموين، تضامن اجتماعي، سجل مدني"، داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام،وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التعمير والإسكان ،فيما يتواصل العمل بمجمع مدارس الرياض وملحق مدرسة الشهيد أحمد عباس بالرياض، وملحق مدرسة المجمعة 1ببنى عدى، وذلك بالتوازى مع استمرار العمل فى مشروع الصرف الصحى بأشمنت.

وأكد محافظ بنى سويف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمبادرة حياة كريمة وتوجيهاته المستمرة بأن تشمل كافة جوانب حياة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذى يستهدف إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لإحداث نقلة كبيرة فى جميع الخدمات وكافة القطاعات.