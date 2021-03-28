محافظ المنيا يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بدء تنفيذ الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الأول، وذلك بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستهدف الحملة حوالي 981 ألف طفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشددا على إزالة كافة المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية البالغ عددها 2710 فريق طبي ثابت ومتحرك في الحملة، حتى نهاية شهر مارس الجاري، بجميع مراكز وقري المحافظة، موضحا انه تم توجيه الادارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والاعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.

وخلال جولته بالمركز الصحي بحي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، تفقد محافظ المنيا ، مركز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد المعتمد من وزارة الصحة وذلك ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

واطمأن المحافظ خلال جولته بالمراكز على توافر جميع اللقاحات للمواطنين، كما تفقد الصيدلية ومخزن الامصال، هذا وتشمل مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي.